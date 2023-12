ZOLA HALLE TONY GARNIER Lyon, 6 avril 2024, Lyon.

2023 marque le retour tant attendu de ZOLA ! Artiste majeur de la scène rap depuis quelques années, il revient en force avec son album « Diamant du bled » et une première partie de tournée à guichets fermés, dont un Zénith de Paris SOLD OUT et un concert inédit à l’Adidas Arena dont il est le premier artiste annoncé. Avec un rap Jersey-Drill novateur et des mélodies ultra soignées made by Kore, le rappeur d’Évry a su imposer son identité et sa musique, en témoignent les succès des titres « Amber » , « Toute la journée » ft Tiakola ou « Coeur de Ice » ft Damso.Incontestable phénomène sur scène, toutes ses apparitions suscitent l’effervescence et chacun de ses shows sont de véritables évènements…

Tarif : 39.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69