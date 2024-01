STARMUSICAL HALLE TONY GARNIER Lyon, 2 mars 2024, Lyon.

STARMUSICAL – LE SPECTACLE FEEL GOOD QUI RAVIVE 50 ANS DE PASSIONSAu cœur d’une scénographie époustouflante mêlant chanson, acting et danse, STARMUSICAL rend hommage à sa principale source d’inspiration, Les Grandes Comédies Musicales.Sur scène une quinzaine d’artistes, tous chanteurs et comédiens originaux, accompagnés de musiciens, danseurs, acrobates et circassiens, interprèteront les plus grands titres des comédies musicales de ces 50 dernières années, de Hair à Priscilla Folle du Désert the musical, Notre Dame de Paris, Mamma Mia, Les Dix Commandements, Mozart, Roméo et Juliette et bien d’autres…Que la fête soit belle, et qu’elle ne s’arrête jamais !Distribution (les premiers noms)David ALEXIS, Candice PARISE, Louis DELORT, Mikelangelo LOCONTE, Noémie GARCIA, Renaud HANTSON, Jasmine ROY, Nuno RESENDE, Anaïs DELVA, Sébastien AGIUS, Sofia MONTASSIR, HAKOB, Sophie DELMAS, Laurent BAN, Pedro ALVES, Philippe D’AVILLA, Amalya DELEPIERRE, Merwan RIM…Musiciens(es) en Live, Danseurs(es), Acrobates et Circassiens.Distribution définitive avec artistes surprises, annoncée dans les prochains jours.Livret et mise en scène David ALEXIS et Claude CYNDECKI, direction musicale Damien SILVERT, chorégraphies de Delphine ATTAL.STARMUSICAL est le spectacle de la démesure, de la passion et de la fête, le spectacle plaisir !Fort du succès de ses grandes productions Priscilla Folle du Désert the musical , Flashdance the musical , Danse avec les Stars , The Voice Tour , Stars 80 , Les Bodin’s Grandeur Nature …, Cheyenne est fière de vous présenter à partir de février 2024 son nouveau projet artistique STARMUSICAL, en tournée dans toute la France et à Paris Accor Arena le mercredi 27 mars 2024.

Tarif : 45.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69