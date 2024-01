DISNEY SUR GLACE – CROIS EN TES RÊVES – DISNEY SUR GLACE – CROIS EN TES REVES HALLE TONY GARNIER Lyon Catégorie d’Évènement: Lyon DISNEY SUR GLACE – CROIS EN TES RÊVES – DISNEY SUR GLACE – CROIS EN TES REVES HALLE TONY GARNIER Lyon, 27 janvier 2024, Lyon. Rejoignez Vaïana dans son voyage pour croire en elle,Célébrez la passion de Miguel pour la musique,Laissez-vous inspirer par les princesses Disney : Raiponce, Cendrillon, Belle et Ariel,Et découvrez le pouvoir de l’amour avec Anna et Elsa.Disney sur Glace, le bonheur d’une sortie familiale réussie.

Tarif : 25.00 – 64.00 euros.

Tarif : 25.00 – 64.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 14:00
Réservez votre billet ici

HALLE TONY GARNIER
20 PLACE DOCTEURS MERIEUX
69007 Lyon

HALLE TONY GARNIER Lyon