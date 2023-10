LOMEPAL HALLE TONY GARNIER Lyon Catégorie d’Évènement: Lyon LOMEPAL HALLE TONY GARNIER Lyon, 12 novembre 2023, Lyon. LOMEPAL HALLE TONY GARNIER a lieu à la date du 2023-11-12 à 19:00:00.

Tarif : 39 à 49 euros. Lomepal revient après presque 3 ans d’absence avec « mauvais ordre », son troisième album studio.Achat limité à 4 places par commande. Réservez votre billet ici Métro au départ de la gare Part-Dieu > Ligne B arrêt Debourg puis marcher 10 min ou prendre le tram T1 ou le bus n° C22 arrêt Halle Tony Garnier http://www.halle-tony-garnier.com/fr/pratique/acces#sthash.6Ocf0kz3.dpuf Métro au départ de la gare Part-Dieu > Ligne B arrêt Debourg puis marcher 10 min ou prendre le tram T1 ou le bus n° C22 arrêt Halle Tony Garnier Bus au départ de Perrache > Bus n° C22 arrêt Halle Tony Garnier ou Place Docteurs Mérieux > Bus n° 60 arrêt Halle Tony Garnier Bus au départ de Jean Macé > Bus n° C7 arrêt Place Docteurs Mérieux > Bus n° S3 arrêt Halle Tony Garnier www.tcl.fr En provenance de l’A6 (Paris) à la sortie du tunnel sous Fourvière, prendre direction Marseille-Lyon-Gerland, puis sortir à Gerland. En provenance de l’A7 (St-Etienne Marseille) sortie La Mulatière puis Gerland. En provenance de l’A43 (Chambéry Grenoble) ou de l’A42 (Genève) prendre le boulevard périphérique Sud, puis sortie Lyon-Centre, porte de Gerland. En avion Aéroport Lyon – Saint-Exupéry > Rhônexpress jusqu’à la gare SNCF Part-Dieu (Villette) > www.rhonexpress.fr > www.lyon.aeroport.fr Tramway T1 au départ de Perrache ou Debourg > Station Halle Tony Garnier

HALLE TONY GARNIER

20 PLACE DOCTEURS MERIEUX Lyon 69007 https://lomepal.com https://www.youtube.com/user/MaitreLomepal https://www.facebook.com/SeigneurLomepal Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Lyon Autres Lieu HALLE TONY GARNIER Adresse 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX Ville Lyon Departement 69007 Lieu Ville HALLE TONY GARNIER Lyon latitude longitude 45.73224;4.824296

HALLE TONY GARNIER Lyon 69007 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/