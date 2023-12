12ème édition de LA GRAYLOISE Halle Sauzay Gray Catégories d’Évènement: Gray

Début : 2024-03-10 10:30:00

fin : 2024-03-10 . 12ème édition de notre marche-course contre le cancer

Ouvert à tous sans limite d’âge

Les sommes récoltées seront intégralement reversées aux structures de cancérologie de notre région Bourgogne Franche-Comté

Animations, buvette sur place

Inscription sur internet via lesportif ou sur bulletin. EUR.

Halle Sauzay Rue Sauzay

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

