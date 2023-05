Ateliers créatifs Halle / Salle de la conciergerie, 10 juillet 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Ateliers de loisirs créatifs pour adultes et enfants (sauf 28 et 29/07)

Lundi : peinture, Mardi : tricotin et pompons, Mercredi : décorer les pots de fleurs, Jeudi : gravure sur verre, Vendredi : décorer les morceaux de bois, Samedi: créations tissu. Sur inscription, RDV sous Halle.

2023-07-10 à ; fin : 2023-09-01 12:15:00. .

Halle / Salle de la conciergerie Place de la République / rue Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Creative leisure workshops for adults and children (except 28 and 29/07)

Monday: painting, Tuesday: knitting and pompons, Wednesday: decorating flower pots, Thursday: glass engraving, Friday: decorating pieces of wood, Saturday: fabric creations. On registration, meeting point under the hall

Talleres creativos para adultos y niños (excepto los días 28 y 29/07)

Lunes: pintura, martes: punto y pompones, miércoles: decoración de macetas, jueves: grabado en vidrio, viernes: decoración de piezas de madera, sábado: creaciones en tela. Previa inscripción, punto de encuentro bajo el vestíbulo

Hobby-Workshops für Erwachsene und Kinder (außer 28. und 29.07.)

Montag: Malen, Dienstag: Stricken und Pompons, Mittwoch: Blumentöpfe dekorieren, Donnerstag: Glasgravur, Freitag: Holzstücke dekorieren, Samstag: Stoffkreationen. Anmeldung erforderlich, RDV in der Halle

Mise à jour le 2023-05-22 par Vallée de l’Isle