Springshop : marché de créateurs 2023 Halle Saint Jean Valence, 17 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’association Mouchettes est heureuse de vous inviter à son marché de créateurs Springshop #13 édition spéciale Arts Graphiques le samedi 17 juin Halle Saint Jean à Valence de 9h à 19h..

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 19:00:00. .

Halle Saint Jean Place Saint Jean

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Mouchettes association is delighted to invite you to its Springshop #13 special edition Graphic Arts creators’ market on Saturday June 17 at Halle Saint Jean in Valence from 9am to 7pm.

La asociación Mouchettes tiene el placer de invitarle a su mercado de artes gráficas Springshop #13 edición especial, el sábado 17 de junio en la Halle Saint Jean de Valence, de 9.00 a 19.00 horas.

Der Verein Mouchettes freut sich, Sie zu seinem Designermarkt Springshop #13 Special Edition Graphic Arts am Samstag, den 17. Juni Halle Saint Jean in Valence von 9 bis 19 Uhr einzuladen.

