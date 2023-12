Collecte de Journaux Halle Saint Ernel Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau Collecte de Journaux Halle Saint Ernel Landerneau, 23 décembre 2023 09:00, Landerneau. Collecte de Journaux Samedi 23 décembre, 10h00 Halle Saint Ernel Afin de financer des animations en breton, Ti ar Vro Landerne-Daoulaz propose une collecte de journaux, samedi 21 octobre de 10 h à 11 h.

Merci de n’apporter que des journaux secs non ficelés, ni emballés. Halle Saint Ernel 26 Rue Saint-Ernel, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T11:00:00+01:00

