Collecte de Journaux

Landerneau Collecte de Journaux Halle Saint Ernel Landerneau, 21 octobre 2023, Landerneau. Collecte de Journaux Samedi 21 octobre, 10h00 Halle Saint Ernel Afin de financer des animations en breton, Ti ar Vro Landerne-Daoulaz propose une collecte de journaux, samedi 21 octobre de 10 h à 11 h.

Merci de n’apporter que des journaux secs non ficelés, ni emballés. Halle Saint Ernel 26 Rue Saint-Ernel, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Halle Saint Ernel
26 Rue Saint-Ernel, 29800 Landerneau
Landerneau
29800
Finistère
Bretagne

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:00:00+02:00

