Vide Grenier – Foar an traoù kozh Halle Saint Ernel Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau Vide Grenier – Foar an traoù kozh Halle Saint Ernel Landerneau, 1 octobre 2023, Landerneau. Vide Grenier – Foar an traoù kozh Dimanche 1 octobre, 09h00 Halle Saint Ernel Vide Grenier – Foar an traoù kozh Ti Ar Vro organise un vide-grenier le dimanche 1er Octobre à la Halle Saint Ernel à Landerneau ! Emplacement : 10€ par table de 2m50

Portant : 2€ – non fourni – max 1m

nombre limités de places avec portant Vide grenier réservé aux particuliers, les vendeurs professionnels ne sont pas autorisés Informations et Réservation

tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com

06 33 62 75 15 Halle Saint Ernel 26 Rue Saint-Ernel, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Halle Saint Ernel Adresse 26 Rue Saint-Ernel, 29800 Landerneau Ville Landerneau Departement Finistère Lieu Ville Halle Saint Ernel Landerneau latitude longitude 48.442083;-4.266277

Halle Saint Ernel Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/