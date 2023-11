Vide grenier ASU HANDBALL – Dimanche 12 novembre Halle Saint Caprais L’Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'Union Vide grenier ASU HANDBALL – Dimanche 12 novembre Halle Saint Caprais L’Union, 12 novembre 2023, L'Union. Vide grenier ASU HANDBALL – Dimanche 12 novembre Dimanche 12 novembre, 09h00 Halle Saint Caprais Chères lectrices, chers lecteurs, Nous sommes ravis de vous convier à notre Vide-Grenier, un événement festif organisé par l’AS L’Union Handball. Laissez-nous vous donner un avant-goût de cette journée spéciale. Ce qui vous attend : Chinez des Trésors Uniques : Notre Vide Grenier est le lieu idéal pour les chineurs en quête de pépites. Venez fouiller parmi une grande variété d’articles allant des antiquités aux articles ménagers, en passant par les vêtements et les jouets. Vous êtes sûr de trouver quelque chose qui vous plaira ! Démarche éco-responsable : En donnant une seconde vie à des objets et en évitant le gaspillage, nous contribuons à la préservation de notre environnement. Convivialité et Échanges : Notre Vide Grenier est un lieu de rencontres où vous pourrez discuter avec nos exposants et vos voisins. Venez partager vos trouvailles et vos passions. Buvette et Restauration : Pour agrémenter votre journée, notre buvette vous proposera une sélection de boissons rafraîchissantes et de snacks. Pas besoin de quitter les lieux pour vous restaurer ! Soutenez Votre Communauté : En participant en tant que visiteur, vous soutenez notre communauté et contribuez à la réussite de cet événement local. Votre présence est la clé de la réussite de cette journée unique. Comment Participer en tant qu’Exposant : Si vous avez des articles à vendre, réservez dès maintenant votre emplacement en nous contactant au 06.84.48.68.95 ou par e-mail à relation.commerciale.asuhb@gmail.com Vous pouvez aussi vous rendre à notre permanence de réservation au gymnase F. Valles au complexe sportif G. Beyney de L’Union le mercredi 18/10 de 17h00 à 20h30. Nous vous attendons nombreux le 12/11 à la halle Saint-Caprais pour partager cette journée spéciale. Venez nombreux et faites de notre Vide Grenier un moment inoubliable ! Halle Saint Caprais Route de Bayonne, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00 vide grenier l’union Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, L'Union Autres Lieu Halle Saint Caprais Adresse Route de Bayonne, 31240 L'Union Ville L'Union Departement Haute-Garonne Lieu Ville Halle Saint Caprais L'Union latitude longitude 43.648172;1.486572

Halle Saint Caprais L'Union Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'union/