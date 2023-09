Balade botanique – Samedi 23 septembre Halle Saint Caprais L’Union, 23 septembre 2023, L'Union.

Le point de rendez-vous se situe sur le parking du stade St Caprais à partir de 9h45.

La balade se déroulera le long du parcours de santé entre le lac et le skate-park, à la rencontre des arbres et arbustes de bord des eaux, afin de mieux connaître le patrimoine arboré naturel de la Commune et d’appréhender le rôle des arbres et arbustes locaux dans l’environnement.

L’APA prendra soin de vous apprendre à observer les détails qui vous permettront de reconnaître les arbres, les « petites histoires » qui y sont liées, les usages traditionnels ou actuels, leur importance dans le renforcement de la trame verte et bleue, etc.

L’inscription est conseillée (groupe maximum de 30 personnes)

Une tenue appropriée en fonction de la météo et des chaussures de marche sont préconisées.

