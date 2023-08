3ème édition Soirée Food Trucks – Samedi 2 septembre Halle Saint Caprais L’Union, 2 septembre 2023, L'Union.

3ème édition Soirée Food Trucks – Samedi 2 septembre Samedi 2 septembre, 18h00 Halle Saint Caprais

Plusieurs food trucks proposeront une cuisine du monde avec des recettes inédites et revisitées (produits d’Occitanie et labellisés) afin d’éveiller vos papilles et afin que chacun trouve son bonheur ; sur place ou à emporter !

Les vignobles du Sud-Ouest présenteront leurs vins AOP et IGP à l’issue d’une dégustation et une buvette se tiendra également à votre disposition (sodas, jus, sirops et bières locales).

Sans oublier une animation musicale pour accompagner ce moment convivial.

Halle Saint Caprais Route de Bayonne, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-02T18:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:00:00+02:00

