Exposition-vente artisanale Arts et Saveurs en Périgord Halle Saint-Astier, 13 juin 2024, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Exposition-vente d’artisanat local et produits du terroir sous la halle : de savoureux produits du Périgord pour ravir vos papilles et des créations originales pour vos idées cadeaux !

Entrée libre, tous les jours : 9h-13h / 17h-20h, sauf dimanche après-midi.

2024-06-13 fin : 2024-09-07 13:00:00. .

Halle Place de la République

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale of local crafts and produce in the covered market: tasty Périgord products to delight your taste buds, and original creations for your gift ideas!

Free admission, daily: 9am-1pm / 5pm-8pm, except Sunday afternoons

Exposición y venta de artesanía y productos locales en el mercado cubierto: sabrosos productos del Périgord para deleitar su paladar y originales creaciones para sus ideas de regalo

Entrada gratuita, todos los días de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, excepto domingos por la tarde

Verkaufsausstellung von lokalem Kunsthandwerk und regionalen Produkten in der Markthalle: Leckere Produkte aus dem Périgord, um Ihren Gaumen zu verwöhnen, und originelle Kreationen für Ihre Geschenkideen!

Eintritt frei, täglich: 9-13 Uhr / 17-20 Uhr, außer Sonntagnachmittag

