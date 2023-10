Exposition artisanale La Hotte du Père Noël Halle Saint-Astier, 23 novembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Gourmandises et cadeaux faits main : une grande sélection de produits locaux et artisanaux à découvrir !

RDV halle.

Horaires d’ouverture : tous les jours 10h-12h30 (jeudi : ouverture à 9h) et 15h-19h (sauf dimanche 24/12).

2023-11-23 fin : 2023-12-30 . .

Halle Place de la République

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gourmet treats and handmade gifts: a wide selection of local and artisanal products to discover!

RDV hall.

Opening hours: daily 10am-12.30pm (Thursday: opening at 9am) and 3pm-7pm (except Sunday 24/12)

Delicias gourmet y regalos hechos a mano: ¡una gran selección de productos locales y artesanales por descubrir!

Sala RDV.

Horario: todos los días de 10.00 a 12.30 h (jueves: apertura a las 9.00 h) y de 15.00 a 19.00 h (excepto domingo 24/12)

Handgemachte Leckereien und Geschenke: Eine große Auswahl an lokalen und handwerklichen Produkten wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

RDV halle.

Öffnungszeiten: täglich 10:00-12:30 Uhr (Donnerstag: Eröffnung um 9:00 Uhr) und 15:00-19:00 Uhr (außer Sonntag, 24.12.)

Mise à jour le 2023-10-17 par Vallée de l’Isle