FESTIVAL PIGHALLE / SAINT ANTOINE L'ABBAYE halle Saint-Antoine l'Abbaye, 23 juin 2023, Saint-Antoine l'Abbaye.

FESTIVAL PIGHALLE / SAINT ANTOINE L’ABBAYE 23 et 24 juin halle gratuit

Dans le cadre du démarrage de la programmation estivale à Saint Antoine l’Abbaye (l’un des plus beaux villages de France, le seul en ISERE), toute l’équipe de Rue Haute Productions va mettre en lumière la magnifique halle au cœur du village médiéval.

Dans une société qui impose son rythme et sa rigueur mais aussi ses peurs, nous avons eu le désir de nous rassembler autour d’un événement pour défendre des valeurs simples mais fondamentales : le plaisir de partager, de souffler, de découvrir !

« PIG’HALLE », Le symbole de ce petit cochon « PIG » qui sauve la population de Saint Antoine au Moyen Age, et qui donne envie aux gens de se regrouper, se retrouver, d’être solidaire est le démarrage de la réflexion sur les motivations que nous avions de créer un festival sous la Halle et dans les rues devenues piétonnes du bas du village de Saint Antoine l’Abbaye.

Nous avions le désir de créer un festival où la chanson francophone avec des auteurs / compositeurs et interprètes de pays différents pourraient avec un espace de qualité et labélisé (plus beau village de France/ le seul en Isère) pour s’exprimer et faire découvrir leur musique en dehors des grandes villes et dans un lieu propice à la création. Nous souhaitions faire reconnaitre cette identité et offrir la possibilité au territoire Saint Marcellin Vercors Isère de partager cette singularité. Nous travaillons avec une salle conventionnée à Saint Marcellin « le Diapason » qui œuvre pour étendre son travail sur le territoire. Nous partageons avec le festival Barbara en Mai les mêmes valeurs. Nous souhaitons dans l’avenir faire de Saint Antoine, un lieu de création pour les auteurs et accueillir de plus en plus de professionnels.

Nous souhaitions également que cet événement soit entièrement gratuit pour permettre l’accès à tous. Pour cela, nous avons mené, une réflexion sur le modèle économique et sur la volonté partager, de donner de son temps pour que cela fonctionne mais aussi avec l’aide des institutions publiques (Mairie, interco et Conseil Départemental) et des partenaires privés du territoire.

Nous menons depuis plusieurs années des actions « d’éducation artistique » sur le territoire en lien avec le festival. Ce projet « les enfrancophones » va créer du lien avec les enfants et les familles.

Etre dans la qualité et pas dans la quantité, s’ouvrir à la créativité, au partage, s’inventer une histoire commune !

halle Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine l'Abbaye 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-06-23T18:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

