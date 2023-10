Fête de l’Europe et des cultures du Monde Halle, rue Gambetta Jargeau Catégorie d’Évènement: Jargeau Fête de l’Europe et des cultures du Monde Halle, rue Gambetta Jargeau, 8 mai 2024, Jargeau. Fête de l’Europe et des cultures du Monde 8 – 12 mai 2024 Halle, rue Gambetta Rencontres avec les associations de différents pays et vente de spécialités sous la halle. Halle, rue Gambetta Halle, rue Gambetta, Jargeau Jargeau [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 70 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-08T10:00:00+02:00 – 2024-05-08T19:00:00+02:00

2024-05-12T10:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Jargeau

Lieu
Halle, rue Gambetta
Adresse
Halle, rue Gambetta, Jargeau
Ville
Jargeau

