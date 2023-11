Marché de Noël Halle polyvalente Teurthéville-Hague, 9 décembre 2023, Teurthéville-Hague.

Teurthéville-Hague,Manche

Marché de créateurs locaux : bijoux, sacs, décorations, bougies, savons et divers cadeaux. Plus un stand de créations manuelles 100% au profit du téléthon

marché du terroir de producteurs locaux : miel, saumon, volailles, cidre etc…

Restauration, crêpes, buvette et droits de place au profit du téléthon..

Samedi 2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Halle polyvalente

Teurthéville-Hague 50690 Manche Normandie



Market of local designers: jewelry, bags, decorations, candles, soaps and various gifts. Plus a 100% handmade creations stand to benefit the Telethon

local producers’ market: honey, salmon, poultry, cider etc…

Catering, crêpes, refreshments and ticket sales in aid of the telethon.

Mercado local de diseño: joyas, bolsos, adornos, velas, jabones y regalos varios. Además de un puesto con creaciones 100% artesanales a beneficio del Telemaratón

mercado de productores locales: miel, salmón, aves de corral, sidra, etc.

Catering, crepes, refrescos y entradas a beneficio del Teletón.

Markt mit lokalen Designern: Schmuck, Taschen, Dekorationen, Kerzen, Seifen und verschiedene Geschenke. Außerdem ein Stand mit manuellen Kreationen, die zu 100% zugunsten des Telethon verkauft werden

regionalmarkt mit lokalen Erzeugern: Honig, Lachs, Geflügel, Cidre etc.

Restauration, Crêpes, Getränkestand und Platzgebühren zugunsten des Telethon.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Cotentin – La Hague