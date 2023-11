Festival du Jeu Halle polyvalente Istres, 27 janvier 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Le festival du jeu revient à Istres. Venez vous divertir en famille et entre amis en découvrant ou re découvrant le jeu sous ses formes multiples: jeux en bois, jeux traditionnels, jeux de société modernes, jeux de figurines, jeux de rôles…. Familles

2024-01-27 fin : 2024-01-28 . .

Halle polyvalente Place Champollion

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The game festival returns to Istres. Come and have fun with family and friends by discovering or rediscovering games in their multiple forms: wooden games, traditional games, modern board games, miniature games, role playing games…

El festival del juego vuelve a Istres. Venga a divertirse con su familia y amigos descubriendo o redescubriendo los juegos en sus múltiples formas: juegos de madera, juegos tradicionales, juegos de mesa modernos, juegos en miniatura, juegos de rol…

Das Spielefestival kehrt nach Istres zurück. Entdecken Sie das Spiel in seinen vielfältigen Formen: Holzspiele, traditionelle Spiele, moderne Gesellschaftsspiele, Figurenspiele, Rollenspiele….

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Istres