Forum des métiers de la défense et de la sécurité Halle polyvalente Istres, 17 janvier 2024, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 09:00:00

fin : 2024-01-17 16:00:00

L’objectif de ce forum est de faire découvrir aux jeunes les différents métiers de la défense et de la sécurité, permettre également la rencontre avec des professionnels et pourquoi pas, susciter des passions..

L’objectif de ce forum est de faire découvrir aux jeunes les différents métiers de la défense et de la sécurité, permettre également la rencontre avec des professionnels et pourquoi pas, susciter des passions.

Des démonstrations ont lieu tout au long de la journée ainsi que des expositions de matériel, véhicules, armements…



Ci-dessous, la liste des partenaires présents à ce forum :

Base Aérienne 125 d’Istres

– Présence de trois Escadrons (Escadron de Protection, Escadron de Sécurité Incendie et Sauvetage, Escadron de Défense Sol-Air)

– Stand de présentation des différents matériels (armement, protection…)

– Démonstrations : équipe cynophile, lutte anti-drones, visite des véhicules.



25e Régiment du Génie de l’Air :

– Stand de présentation des différentes missions.

– Démonstration de combat.

– Parcours sportif à l’extérieur.



Police Nationale :

– Présentation des concours et métiers de la police nationale.



Gendarmerie d’Istres

– Animation et démonstration de tir air soft.

– Présence de la garde républicaine à cheval.

– Démonstration de la brigade motorisée.

– Démonstration contrôle véhicule avec interpellation d’individu sous appui de l’équipe cynophile.



Gendarmerie Nationale de Marseille

– Présentation des concours des officiers, sous- officiers, gendarmes adjoints volontaires pour des carrières

opérationnelles et administratives.



Police Municipale :

– Point d’information

– Présentation des caméras pièges, maniement des armes…

– Exposition de véhicules et deux roues



Sapeurs-Pompiers d’Istres

– Atelier de démonstration et de formation aux gestes qui sauvent.

– Démonstration d’une désincarcération de 2 véhicules sur le parking Place Champollion.

– Présence d’un engin incendie avec manipulation des lances.



CIRFA Terre, Air et Marine

– Présentation des métiers de l’Armée de l’Air, de Terre et Marine ainsi que des différents concours d’accès.



Administration Pénitentiaire

– Présentation des différents métiers et concours.

– Mise en situation d’une arrestation sur le parking place Champollion.



Comité Communal Feux de Forêt de la ville d’Istres

– Présentations du C.C.F.F des fonctions et actions

– Sensibilisation aux dangers des forêts et des gestes à avoir en cas de départ de feu



SNEMM (Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire)

– Tenue de stand avec distribution de plaquettes associatives.



ANORAAE (Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’air et de l’Espace)

– Informations sur les réserves de l’armée de l’air.

– Présentation de la Cyberdéfense et information sur le recrutement.

Base aérienne 701 – École de l’Air et de l’Espace

– Présentation des différentes formations, du matériel de aviateur

– Exposition d’un camion d’intervention, robot et tenue de déminage



DGA Direction Générale de l’Armement

– Stand de présentation des offres d’emplois et métiers.



SMV Service Militaire Volontaire

– Stand de présentation



Lycée Henry Leroy

– Stand de présentation



Lycée Pierre Latécoère

– Stand de présentation



Pôle Formation UIMM SUD

– Stand de présentation

– Camion Formatruck à l’extérieur



Greta CFA Provence

– Stand de présentation

.

Halle polyvalente Place Champollion

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme d’Istres