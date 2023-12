Forum des métiers et des formations Halle polyvalente Istres, 1 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Un salon des métiers consacré aux élèves des classes de quatrième et troisième des 4 collèges de la ville de la 3e Prépa Métiers du lycée professionnel Latécoère, du lycée Arthur-Rimbaud et de la microstructure des Alpilles..

Halle polyvalente Place Champollion

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A career fair for students in 4ème and 3ème classes from the town’s 4 collèges, the 3e Prépa Métiers program at the Lycée Professionnel Latécoère, the Lycée Arthur-Rimbaud and the microstructure des Alpilles.

Una feria de las profesiones para los alumnos de cuarto y tercer curso de los 4 collèges de la ciudad, el curso 3e Prépa Métiers del Lycée Professionnel Latécoère, el Lycée Arthur-Rimbaud y la Microestructura des Alpilles.

Eine Berufsmesse, die den Schülern der vierten und dritten Klassen der vier Collèges der Stadt der 3e Prépa Métiers des Lycée Professionnel Latécoère, des Lycée Arthur-Rimbaud und der Microstructure des Alpilles gewidmet ist.

