Istres Provence Handball – Cherbourg Halle polyvalente Istres, 20 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Prochain match pour les taureaux à la Halle Polyvalente d’Istres face à Cherbourg. Les Istréens veulent tout de suite renouer avec la victoire et auront besoin de leur public pour réussir..

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Halle polyvalente Place Champollion

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Next match for the bulls at the Halle Polyvalente in Istres against Cherbourg. The Istréens are determined to get back to winning ways, and will need the support of their fans to do so.

Próximo partido de los toros en la Halle Polyvalente de Istres contra el Cherbourg. Los isleños quieren volver a la senda de la victoria desde el principio, y necesitarán el apoyo de su afición para lograrlo.

Das nächste Spiel bestreiten die Bullen in der Halle Polyvalente in Istres gegen Cherbourg. Die Istreser wollen sofort wieder gewinnen und werden ihr Publikum brauchen, um erfolgreich zu sein.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme d’Istres