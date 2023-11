Village de Noël Halle place François Mitterrand Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Village de Noël Halle place François Mitterrand Le Haillan, 16 décembre 2023, Le Haillan. Village de Noël Samedi 16 décembre, 13h30 Halle place François Mitterrand Entrée libre Le Village de Noël ouvre ses portes samedi 16 décembre de 13h30 à 18h sous la Halle de la place François Mitterrand.

Des animations seront programmées jusqu’à 17h45 pour toute la famille proposées par le service Jeunesse. Vous pourrez y faire vos petites emplettes de fin d’année avec les différents stands de produits locaux. En plus de voir le célèbre Père Noël, les plus petits pourront faire un tour sur un manège à motricité musculaire.

La Ville offre également la projection d’un film à L’Entrepôt. Halle place François Mitterrand 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 11 33 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Halle place François Mitterrand
Adresse 33185
Ville Le Haillan
Departement Gironde

