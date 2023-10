Distribution gratuite de plants d’arbres fruitiers · Semaine de l’Arbre en fête Halle place François Mitterrand Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Distribution gratuite de plants d'arbres fruitiers · Semaine de l'Arbre en fête
Vendredi 8 décembre, 15h30
Halle place François Mitterrand
Le Haillan

La Ville du Haillan organise plusieurs temps forts dans le cadre de l'opération « L'Arbre en fête » menée par Bordeaux Métropole dont :

Vendredi 8 décembre :

Distribution gratuite de plants d’arbres fruitiers (comestibles ou non) sur le Marché, sous la Halle place François Mitterrand de 15h30 à 19h30. La majorité des variétés sont originaires du Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine. Ce conservatoire œuvre à la protection des espèces fruitières régionales, un patrimoine cultivé en voie de disparition. Sur inscription auprès du service Développement Durable : service.devdurable@ville-lehaillan.fr / 05 56 16 44 22 Halle place François Mitterrand 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « service.devdurable@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 16 44 22 »}] [{« link »: « mailto:service.devdurable@ville-lehaillan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Gironde, Le Haillan

Lieu
Halle place François Mitterrand
Adresse
33185
Ville
Le Haillan
Departement
Gironde

