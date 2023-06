Fête de la musique Halle Place François Mitterand Le Haillan, 21 juin 2023, Le Haillan.

Fêtons la musique mercredi 21 juin sous la halle place François Mitterrand dès 19h !

Les associations Air&Co, Air&Co Kids et Eclat de Musique vous concoctent une soirée conviviale avec musiques et chants : Jazz et pop rock, variété française et internationale.

Fin de soirée jusqu’à 22h30 animée par DJ Maddlo

Restauration (Bar et Tapas) sur place en partenariat avec le Café Rostand.

Air&Co, Air&Co Kids et Éclat De Musique : 06 72 31 92 71 / 06 64 91 95 45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

