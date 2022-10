Vernissage exposition « Présences » | Vivre ensemble avec nos différences Halle Place François Mitterand Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

Vernissage exposition « Présences » | Vivre ensemble avec nos différences Halle Place François Mitterand, 14 novembre 2022, Le Haillan. Vernissage exposition « Présences » | Vivre ensemble avec nos différences Lundi 14 novembre, 18h00 Halle Place François Mitterand

Entrée libre

Quand l’œil de Ken donne à voir l’invisible. Halle Place François Mitterand place François Mitterrand le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’exposition « Présences » illustrera la Quinzaine de l‘Egalité au Haillan. Au mois d’octobre, le photographe Ken Wong Youk Hong est parti à la rencontre des personnes qui habitent, traversent, travaillent, grandissent, depuis toujours ou temporairement dans la ville. Son travail ? Montrer la diversité de la société par la photo, sans filtre. Pour capter la diversité dont regorge notre ville, L’œil de Ken s’est rendu sur différents lieux afin de mettre en lumière des visages semblant ordinaires, mais dégageant de son objectif, une beauté saisissante. Une série de 40 portraits sous cadre seront à découvrir au mois de novembre à L’Entrepôt, au Centre Socio Culturel La Source, à la bibliothèque et au CCAS, tandis que 40 autres portraits seront visibles dans l’espace public en grand formats. Vernissage le 14 novembre sous la halle de la place François Mitterrand.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-14T18:00:00+01:00

2022-11-14T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Halle Place François Mitterand Adresse place François Mitterrand le haillan Ville Le Haillan Age maximum 99 lieuville Halle Place François Mitterand Le Haillan Departement Gironde

Halle Place François Mitterand Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/

Vernissage exposition « Présences » | Vivre ensemble avec nos différences Halle Place François Mitterand 2022-11-14 was last modified: by Vernissage exposition « Présences » | Vivre ensemble avec nos différences Halle Place François Mitterand Halle Place François Mitterand 14 novembre 2022 Halle Place François Mitterand Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde