Marché des producteurs Halle- place du village, 19 septembre 2023, Vielle-Aure.

Tous les mardis matin:

Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux..

2023-09-19 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-19 12:00:00. .

Halle- place du village Place de la Fontaine

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Tuesday morning:

Under the hall, come and meet the local producers.

Todos los martes por la mañana:

En la sala del mercado, venga a conocer a los productores locales.

Jeden Dienstagmorgen:

In der Markthalle treffen Sie auf lokale Produzenten.

