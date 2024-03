HALLE PERCUTE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse, samedi 25 mai 2024.

Le temps d’un week-end, les percussionnistes de l’école de musique de l’Association Artistique des Cheminots de Toulouse (AACT) investissent la Halle de La Machine.

Marimbas, tambours, percussions asiatiques ou machines de la Symphonie mécanique, les musiciens manient tous les instruments pour rythmer en musique les Machines de Snow Wind and Fire et

autres petites et grandes mécaniques… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie contact@halledelamachine.fr

L’événement HALLE PERCUTE Toulouse a été mis à jour le 2024-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE