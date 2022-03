Halle Percute Halle de la Machine, 12 mars 2022, Toulouse.

### Week-end musical Le temps d’un week-end, les percussionnistes de l’école de musique AACT investissent la Halle de La Machine. Marimbas, tambours, percussions asiatiques ou machines de la Symphonie mécanique, les musiciens manieront tous les instruments pour rythmer les réveils de Long Ma et accompagner les spectateurs dans leur visite de la Halle. ### Programme **Samedi 12 mars, de 10h à 18h** * Matin : Atelier et répétition publique des élèves percussionnistes au Labo * Après-midi : Mino Malan, compositeur des musiques de La Machine, Clément Mélis, Sebastien, professeurs de percussions et des élèves percussionnistes de l’école de musique AACT ponctueront l’après – midi avec des interventions musicales **Dimanche 13 Mars****, de 10h à 18h** * Matin : Plusieurs tableaux sonores de percussions ponctueront le parcours des spectateurs, des machines de la Symphonie mécanique aux projections de film autour de Long Ma. * Après-midi : 30 percussionnistes de tous âges feront résonner marimbas, vibraphones, percussions asiatiques et autres percussions à peaux pour réveiller Long Ma et faire vibrer sa peau de bois. ![]() ### Plus d’infos [Site web](https://www.halledelamachine.fr/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/halledelamachine.toulouse)

