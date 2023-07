Concert découverte dans le cadre du 36ème Festival de Gensac Halle Pellegrue, 1 août 2023, Pellegrue.

Pellegrue,Gironde

Concert Découverte dans le cadre du 36ème Festival de Gensac par l’Orchestre de Chambre de la Gironde sous la direction artistique de Scott Sandmeier.

Au programme :

-WEINGARTNER Sérénade, op. 6

– GLAZUNOV Polka

– KOMITAS Danses arméniennes

– DVORAK Sérénade pour cordes, op. 22

Rendez-vous sous la Halle à 21h..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

Halle

Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discovery concert as part of the 36th Gensac Festival by the Orchestre de Chambre de la Gironde under the artistic direction of Scott Sandmeier.

Program:

-WEINGARTNER Serenade, Op. 6

– GLAZUNOV Polka

– KOMITAS Armenian Dances

– DVORAK Serenade for Strings, Op. 22

Rendezvous under the Halle at 9pm.

Concierto descubrimiento en el marco del 36º Festival de Gensac por la Orquesta de Cámara de la Gironda bajo la dirección artística de Scott Sandmeier.

En el programa

-WEINGARTNER Serenata, op. 6

– Polca de GLAZUNOV

– Danzas armenias de KOMITAS

– DVORAK Serenata para cuerdas, Op. 22

Cita en el mercado cubierto a las 21.00 horas.

Entdeckungskonzert im Rahmen des 36. Festivals von Gensac durch das Orchestre de Chambre de la Gironde unter der künstlerischen Leitung von Scott Sandmeier.

Auf dem Programm stehen :

-WEINGARTNER Serenade, op. 6

– GLAZUNOV Polka

– KOMITAS Armenische Tänze

– DVORAK Serenade für Streicher, op. 22

Treffpunkt in der Halle um 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT du Pays Foyen