Bourse aux jouets Halle Paysanne Les Eyzies, 26 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Bourse aux jouets organisée par l’Amicale Laïque. Dépôt vente : vous déposez et vous récupérez ce qui n’est pas vendu après la vente. Buvette sur place. S’inscrire auprès de l’Amicale Laïque.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Halle Paysanne

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Toy market organized by the Amicale Laïque. Deposit and sale: you drop off and pick up what you don’t sell after the sale. Refreshments on site. Register with Amicale Laïque

Feria del juguete organizada por la Amicale Laïque. Depósito y venta: se deposita y se recupera lo que no se venda después de la venta. Refrescos in situ. Inscribirse en la Amicale Laïque

Spielzeugbörse, die von der Amicale Laïque organisiert wird. Verkaufslager: Sie geben etwas ab und holen es nach dem Verkauf wieder ab, wenn es nicht verkauft wird. Getränke vor Ort. Anmeldung bei der Amicale Laïque

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère