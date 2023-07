Fête nationale à Carsac-Aillac Halle paysanne Carsac-Aillac, 13 juillet 2023, Carsac-Aillac.

Carsac-Aillac,Dordogne

La commune de Carsac organise une fête nationale sous la Halle paysanne le 13 juillet prochain à partir de 19 h 30.

La restauration et la buvette se fait auprès des commerçants locaux .

Deux concerts sont programmés : Spritss & Sortie de secours..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Halle paysanne

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The commune of Carsac is organizing a fête nationale under the Halle paysanne on July 13 from 7:30 pm.

Catering and refreshments will be available from local traders.

Two concerts are scheduled: Spritss & Sortie de secours.

El municipio de Carsac organiza una fiesta nacional en la Halle paysanne el 13 de julio a partir de las 19.30 horas.

Los comerciantes locales ofrecerán comida y refrescos.

Se han programado dos conciertos: Spritss y Sortie de secours.

Die Gemeinde Carsac organisiert am 13. Juli ab 19.30 Uhr ein Nationalfest in der Bauernhalle.

Die Verpflegung und der Ausschank erfolgt bei den lokalen Händlern .

Es stehen zwei Konzerte auf dem Programm: Spritss & Sortie de secours.

Mise à jour le 2023-07-09 par OT du pays de Fénelon