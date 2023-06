Fête de la musique à Carsac Halle Paysane du Bourg Carsac-Aillac, 21 juin 2022, Carsac-Aillac.

Carsac-Aillac,Dordogne

Fête de la musique à Carsac à partir de 19h30.

Concerts gratuits : Orphèdre , Texto et Sortie de Secours

Buvette et Restauration sur place

Contact : 06 79 56 77 56.

2022-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Halle Paysane du Bourg

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fête de la musique in Carsac from 7:30pm.

Free concerts: Orphèdre , Texto and Sortie de Secours

Refreshments and Catering on site

Contact: 06 79 56 77 56

Fiesta de la música en Carsac a partir de las 19.30 h.

Conciertos gratuitos: Orphèdre , Texto y Sortie de Secours

Refrescos y comida in situ

Contacto: 06 79 56 77 56

Fête de la musique in Carsac ab 19:30 Uhr.

Kostenlose Konzerte: Orphèdre , Texto und Sortie de Secours

Getränke und Essen vor Ort

Kontakt: 06 79 56 77 56

Mise à jour le 2023-06-09 par OT du pays de Fénelon