Le marché de Noël sera de retour à Bruz le samedi 2 et dimanche 3 décembre !

Tout au long de ce week-end festif, vous pourrez retrouver une cinquantaine d’exposants (petits créateurs, artisanats et gourmandises), pour des cadeaux originaux et variés sous le sapin.

Vous pourrez également participer à de nombreuses animations :

Samedi, ne ratez pas l’arrivée du Père Noël à 16h Place du Docteur Joly. À 17h, le groupe Oulala Jazz Band viendra vous chanter les plus grands standards des chansons françaises et américaines de Noël.

Dimanche, participez à l’expérience immersive « Saun’art » avec la compagnie Tam a Tam. Vous pourrez découvrir un des fleurons de la tradition Finlandaise, le sauna ! N’oubliez pas d’apporter votre maillot et de réserver votre créneau ➡️ https://bit.ly/46soeZ7

Le téléthon sera également présent au marché de Noël ! Le Génédon Bruzois et la Force T Bruzoise vont proposeront de nombreuses animations et stands de vente. N’hésitez pas à consulter le programme ➡️ https://bit.ly/46x1HKD

Tout au long du week-end, vous pourrez également faire une photo avec le Père Noël, découvrir le stand « Consommer responsable à Noël » de Rennes Métropole, faire dédicacer vos livres par des auteurs, poster votre lettre au Père Noël. Pour les petites faims et les petites soifs, des foodtrucks vous proposeront des gaufres, galettes saucisses ou encore des chocolats chauds.

Rendez-vous samedi 2 décembre de 10h à 19h et dimanche 3 décembre de 10h à 18h dans la Halle Pagnol et Place du Docteur Joly. Retrouvez l’intégralité du programme et des exposants sur le site internet de la ville de Bruz ➡️ https://bit.ly/3QR0gAS

