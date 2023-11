Téléthon Halle Pagnol Bruz, 1 décembre 2023, Bruz.

Téléthon 1 – 3 décembre Halle Pagnol

[Téléthon]

Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre, le Genedon Bruzois et la Force T Bruzoise se mobilisent à Bruz pour le Téléthon. Plusieurs animations vous seront proposées tout au long de ce week-end.

Samedi, de 14h à 18h, les étudiants de l’institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne proposeront des consultations ostéopathiques gratuites à l’hôtel de Ville.

Samedi et dimanche, sur la place du Docteur Joly et au niveau de la halle Pagnol, vous pourrez participer à de nombreuses activités, comme des baptêmes de moto, des descentes en rappel, de la pêche à la ligne et même jouer dans un château gonflable !

Des stands de vente seront également présents sur le marché Noël et à l’Intermarché de Bruz.

Retrouvez la programmation complète sur le site internet de la Ville de Bruz : https://bit.ly/46x1HKD

Halle Pagnol 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne

Ville de Bruz