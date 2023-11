Réunion publique : Bilan Mi-Mandat Halle Pagnol Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Réunion publique : Bilan Mi-Mandat Halle Pagnol Bruz, 28 novembre 2023, Bruz. Réunion publique : Bilan Mi-Mandat Mardi 28 novembre, 20h30 Halle Pagnol Accès libre, Gratuit Le bilan de mi-mandat est un moment important. Il est l’occasion de faire le point sur les projets et les réalisations de vos élus, des services, des associations et des habitants de la ville de Bruz.

L’équipe municipale vous propose de venir échanger sur ce bilan de mi-mandat lors d’une réunion publique qui se tiendra le mardi 28 novembre à 20h30 à la Halle Pagnol. Halle Pagnol 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:30:00+01:00

