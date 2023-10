Rencontres pour l’emploi Halle Pagnol Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Rencontres pour l’emploi Halle Pagnol Bruz, 17 octobre 2023, Bruz. Rencontres pour l’emploi Mardi 17 octobre, 13h30 Halle Pagnol Gratuit Vous êtes à la recherche d’un emploi ou de votre future formation ?

Des professionnels de l’emploi, de la formation et des entreprises seront présents le mardi 17 octobre dans le cadre des rencontres pour l’emploi !

Vous pourrez également participer à des ateliers et vous immerger au cœur de différents métiers en réalité virtuelle.

Rendez-vous le mardi 17 octobre de 13h30 à 17h30 à la Halle Pagnol. Gratuit. Halle Pagnol 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bruz.fr/event/rencontres-pour-emploi/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

