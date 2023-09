Des Places et Vous : Rendez-vous de la gratuité Halle Pagnol Bruz, 15 octobre 2023, Bruz.

Des Places et Vous : Rendez-vous de la gratuité Dimanche 15 octobre, 10h00, 15h00 Halle Pagnol Gratuit

L’association Bruz Citoyenneté organise un rendez-vous de la gratuité à la halle Pagnol et s’associe avec l’événement « Des Places et Vous ».

Plusieurs stands seront présents par thématiques :

• Circul’livre : emprunter des livres et échanger autour de la lecture.

• Jardin’et vous : trocs et conseils autour du jardinage

• Repair café : apprendre à réparer des objets

• Espace de gratuité : prendre ou déposer des objets et vêtements.

Dépôt des objets de 10h à 12h et retrait des objets de 15h à 17h.

Halle Pagnol 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « vieassociative@ville-bruz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 23 50 30 07 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Ville de Bruz