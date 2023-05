La halle et son pique-nique costumé (XIIIe siècle au XXe siècle) Halle Œuilly Catégories d’Évènement: Marne

Œuilly La halle et son pique-nique costumé (XIIIe siècle au XXe siècle) Halle, 17 septembre 2023, Œuilly. La halle et son pique-nique costumé (XIIIe siècle au XXe siècle) Dimanche 17 septembre, 12h00 Halle Seules conditions : être costumé(e) en un personnage historique du XIIIème au XXème siècle (princesse, chevalier, paysan révolutionnaire, roi ou reine, soldat napoléonien, moine etc) et apporter son pique-nique. Oyé, Oyé ! Oeuilly vous convie à un pique-nique costumé !

Venez déjeuner sous la halle, revêtus(es) de costumes allant du XIIIème siècle à l’époque contemporaine ! Halle rue de la Libération 51480 OEUILLY Œuilly 51480 Marne Grand Est +33 (0)3 26 58 39 19 https://oeuilly-champagne.fr https://www.facebook.com/oeuilly.officiel Halle construite au XXème siècle pour accueillir toutes les manifestations populaires du village Parking et toilettes en surplomb. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 Valérie TIBERIO Détails Catégories d’Évènement: Marne, Œuilly Autres Lieu Halle Adresse rue de la Libération 51480 OEUILLY Ville Œuilly Departement Marne Age max 99 Lieu Ville Halle Œuilly

Halle Œuilly Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uilly/

La halle et son pique-nique costumé (XIIIe siècle au XXe siècle) Halle 2023-09-17 was last modified: by La halle et son pique-nique costumé (XIIIe siècle au XXe siècle) Halle Halle 17 septembre 2023 Halle Œuilly OEuilly

Œuilly Marne