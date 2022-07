HALLE NIGHT LONG : TIWIZA, 16 juillet 2022, .

HALLE NIGHT LONG : TIWIZA



2022-07-16 – 2022-07-16

Emmené par son charismatique chanteur Sofiane Belaïd, le groupe Tiwiza crée son propre son, mêlant le rock indé vintage des années 70, des mélodies nord-africaines et des influences allant de Gnawa Diffusion, à Lounès Matoub ou l’Orchestre National de Barbès. Venez danser sur leur groove touareg, qui balance entre tradition et modernité.

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

Tiwiza (rock berbère), c’est le mélange réussi de musiques berbères & chaâbi, de rythmes révoltés et d’esprit rock’n’roll !

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/tiwiza

Emmené par son charismatique chanteur Sofiane Belaïd, le groupe Tiwiza crée son propre son, mêlant le rock indé vintage des années 70, des mélodies nord-africaines et des influences allant de Gnawa Diffusion, à Lounès Matoub ou l’Orchestre National de Barbès. Venez danser sur leur groove touareg, qui balance entre tradition et modernité.

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

dernière mise à jour : 2022-07-01 par