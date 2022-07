HALLE NIGHT LONG : THE TWIN SOULS, 13 août 2022, .

HALLE NIGHT LONG : THE TWIN SOULS



2022-08-13 – 2022-08-13

Les Twin Souls déroulent un rock’n’roll fiévreux aux riffs détonants, marqués d’influences lourdes (mais jamais prises à la légère), de Jack White aux Black Keys, où leurs deux voix s’harmonisent façon Beatles. Les deux frangins ont un goût et une culture artistique prononcés et assumés pour les techniques, les sonorités et l’esprit vintage qu’ils modernisent. Ils mettent un point d’honneur à retranscrire une performance, capter une émotion et saisir la puissance de l’instant.

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

Un duo oui, une fratrie surtout : cette synergie évidente se retrouve dans leur passion commune pour les guitares et les batteries qui sonnent fort.

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/the-twin-souls

Les Twin Souls déroulent un rock’n’roll fiévreux aux riffs détonants, marqués d’influences lourdes (mais jamais prises à la légère), de Jack White aux Black Keys, où leurs deux voix s’harmonisent façon Beatles. Les deux frangins ont un goût et une culture artistique prononcés et assumés pour les techniques, les sonorités et l’esprit vintage qu’ils modernisent. Ils mettent un point d’honneur à retranscrire une performance, capter une émotion et saisir la puissance de l’instant.

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

dernière mise à jour : 2022-07-01 par