HALLE NIGHT LONG : THE KOPPERS, 30 juillet 2022, .

HALLE NIGHT LONG : THE KOPPERS



2022-07-30 – 2022-07-30

Revenus en 2019 sous le nom de code The Koppers (rock), ils parcourent les salles de concert pour faire résonner leur message d’alerte. Retournant tout sur leur passage, les deux indignés mettent en garde la population contre les futures dérives de la société, avec un leitemotiv engagé : “ Si tu penses que la dignité humaine est en déclin, que l’individualisme prend le dessus et que l’air devient irrespirable, rejoins-nous pour hurler ta colère et ton indignation face aux puissants de ce monde. ”

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

En 2049, le mouvement Koppers devient le symbole de la résistance face à la dictature mondiale fraîchement instaurée. Dans un ultime élan d’espoir, les rebelles envoient deux de leurs membres, fans de Rage Against The Machine, The Prodigy, Enter Shikari et Slaves, dans le passé.

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/the-koppers

