HALLE NIGHT LONG : STRICTLY VINYLS, 5 août 2022, .

HALLE NIGHT LONG : STRICTLY VINYLS



2022-08-05 – 2022-08-05

Straight Funk, Soul to Soul, Post Jazz, Early Hip-Hop, Funky Reggae, Psyché-Rock, Afrobeast, Disco Capitale, Latino Soundz… sont agrémentés de commentaires débridés et de déhanchés approximatifs. Depuis 2014, le Collectif Strictly Vinyls (funky mix party) inonde de bons sons les ondes de la radio locale associative Fréquence Luz… et prend le pouvoir sur les dance-floors avec leur recette inimitable de Crazy Mix-Party !

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

Ce collectif pioche allègrement dans un joyeux bazar de platines vinyles, entre 33 tours et 45 tours, pour mixer des sons touts droits venus des années 60, 70, 80, 90… 2000 et 2010 !

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/strictly-vinyls

