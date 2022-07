HALLE NIGHT LONG : LA BRUJA, 15 juillet 2022, .

HALLE NIGHT LONG : LA BRUJA



2022-07-15 19:00:00 – 2022-07-15 22:00:00

Ce groupe intégralement féminin créé en 2017 à Toulouse, trouve ses racines musicales de l’autre côté de l’océan, en Amérique Latine. Partez en voyage musical et mystique entre Cumbia colombienne et rythmes ancestraux de la musique andine. Percussions, clarinette et chants mystiques élèvent avec entrain le message engagé de ces six femmes. Les paroles pleines de poésie, d’espoir, de résistance et de luttes sont relevées par des rythmiques joyeuses et dansantes.

Laissez-vous ensorceler par la puissance mystique et ondulante des rythmes entrainants de La Bruja !

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

Costumes, maquillages et parfums de palo santo : La Bruja (“La Sorcière” en espagnol), envoûte par sa musique dans une ambiance de rituel chamanique.

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/la-bruja

dernière mise à jour : 2022-07-01 par