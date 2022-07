HALLE NIGHT LONG : KO KO MO, 22 juillet 2022, .

HALLE NIGHT LONG : KO KO MO



2022-07-22 19:00:00 – 2022-07-22 22:00:00

Guitare, batterie et chant : ils partent sur les traces de leurs héros des 70’ et transcendent subtilement leurs influences, pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Riffs qui crissent, assauts soniques débridés, rythmiques trépidantes et extravagance ébouriffante : KO KO MO casse la baraque avec

d’ingénieuses compositions et un sens du spectacle vivifiant, électrifiant…. détonnant !

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

KO KO MO (power rock) est un duo musical explosif. Ces deux bêtes de scène sont la fureur de vivre incarnée.

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/kokomo

Guitare, batterie et chant : ils partent sur les traces de leurs héros des 70’ et transcendent subtilement leurs influences, pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Riffs qui crissent, assauts soniques débridés, rythmiques trépidantes et extravagance ébouriffante : KO KO MO casse la baraque avec

d’ingénieuses compositions et un sens du spectacle vivifiant, électrifiant…. détonnant !

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

dernière mise à jour : 2022-07-01 par