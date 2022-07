HALLE NIGHT LONG : KAT CROSS, 27 août 2022, .

HALLE NIGHT LONG : KAT CROSS



2022-08-27 – 2022-08-27

Kat et Mat élaborent une electro-rock organique aux passages techno ravageurs, qui n’appartennent qu’à eux. Le grain de voix de Kat et ses synthés ludiques, associés aux guitares de Mat nourries de rockgarage et son synthé modulaire, nous font vivre une musique intense, chaleureuse et électrique !

Leur musique pour danser, n’est pas un simple transport de surface pour night clubs, mais pose des questions essentielles. Une musique humaine, profondément.

Ils reviennent cette année à la Halle avec un nouvel EP, pour clôturer en beauté la quatrième édition de Halle Night Long !

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

Katcross (electro rock), c’est une pulsation vitale, une alchimie voix/machines, autour de laquelle gravitent une myriade de sons fourmillants et lumineux.

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/kat-cross

Kat et Mat élaborent une electro-rock organique aux passages techno ravageurs, qui n’appartennent qu’à eux. Le grain de voix de Kat et ses synthés ludiques, associés aux guitares de Mat nourries de rockgarage et son synthé modulaire, nous font vivre une musique intense, chaleureuse et électrique !

Leur musique pour danser, n’est pas un simple transport de surface pour night clubs, mais pose des questions essentielles. Une musique humaine, profondément.

Ils reviennent cette année à la Halle avec un nouvel EP, pour clôturer en beauté la quatrième édition de Halle Night Long !

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

dernière mise à jour : 2022-07-01 par