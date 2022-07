HALLE NIGHT LONG : JOHNNY MAKAM, 26 août 2022, .

HALLE NIGHT LONG : JOHNNY MAKAM



2022-08-26 19:00:00 – 2022-08-26 22:00:00

Mélodies véloces, chansons de la mer noire, grand blues de l’Anatolie turque, rythmes aksak tranchants comme des sabres : leurs compositions suivent le chemin bigarré des musiques traditionnelles de Bulgarie, de Macédoine et de Turquie. Cet héritage multiculturel n’hésite pas à embarquer sur sa route des instruments et sonorités modernisantes, rendant leur musique définitivement actuelle, dans la lignée de Baba Zula et Altin Gün. En quelques notes, nous voilà embarqués vers la danse et les cris de joie.

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

Johnny Makam (transe orientale) est né à Istanbul. Les cinq musiciens s’y sont abreuvés – à la source – de musique turque et de thé noir.

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/johnny-makam

