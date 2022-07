HALLE NIGHT LONG : DJ PROSPER, 20 août 2022, .

HALLE NIGHT LONG : DJ PROSPER



2022-08-20 – 2022-08-20

Aucun style dansable et dansant ne lui résiste : DJ Prosper sait faire bouger les foules comme personne. Éclectisme insatiable, sens de la dérision à toute épreuve et bonne humeur contagieuse au menu !

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

DJ Prosper (mix groove electro) est un personnage haut en couleur, atteint de fantaisie musicale depuis son plus jeune âge. Ce beau diable à moustache saillante et chemises flamboyantes n’a aucune frontière musicale : Funk, Hip Hop, Bass Music, Afro, Swing, House, Disco, Electro, Rock…

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/dj-prosper

Aucun style dansable et dansant ne lui résiste : DJ Prosper sait faire bouger les foules comme personne. Éclectisme insatiable, sens de la dérision à toute épreuve et bonne humeur contagieuse au menu !

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

dernière mise à jour : 2022-07-01 par