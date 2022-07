HALLE NIGHT LONG : COMBO KARIB, 29 juillet 2022, .

HALLE NIGHT LONG : COMBO KARIB



2022-07-29 – 2022-07-29

Contrebasse, accordéon, ukulélé, batterie, percussions, saxophones, flutes… les joyeux lurons de Combo Karib (calypso) vous invitent à embarquer pour Haïti, Trinidad, Cuba, la Martinique, la Jamaïque et vivre un voyage musical haut en couleur, sensuel, chargé d’histoire et plein de surprises !

Un concert à danser ou à écouter les doigts de pied en éventail…

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

Trois musiciens, trois voix … neuf instruments !

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/combo-karib

Contrebasse, accordéon, ukulélé, batterie, percussions, saxophones, flutes… les joyeux lurons de Combo Karib (calypso) vous invitent à embarquer pour Haïti, Trinidad, Cuba, la Martinique, la Jamaïque et vivre un voyage musical haut en couleur, sensuel, chargé d’histoire et plein de surprises !

Un concert à danser ou à écouter les doigts de pied en éventail…

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

dernière mise à jour : 2022-07-01 par