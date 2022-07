HALLE NIGHT LONG : CHELABÔM Toulouse, 19 août 2022, Toulouse.

HALLE NIGHT LONG : CHELABÔM

2022-08-19 19:00:00 – 2022-08-19 22:00:00

Arpentant les codes des musiques traditionnelles africaines et des Balkans, ausi bien qu’à la drum’n’bass ou à la techno, Chelabôm marie les styles, au travers de rythmes ancrés et de mélodies menées par la clarinette et les guitares. L’énergie vocale de Perrine accompagne les sonorités avec une folie maîtrisée et hypnotisante. Les textes relatent tantôt un récit imaginaire, tantôt une expérience de vie en français, anglais et espagnol !

Les incontournables soirées Halle Night Long seront de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure. Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, des concerts gratuits en plein air seront l’occasion de découvrir le meilleur de la scène locale, dans une ambiance estivale et joyeuse. Au programme ? Brochettes, guinguette et bien sûr, un savoureux cocktail musical, à déguster au coucher du soleil. Fanfare, rock, calypso ou swing : de quoi vibrer tout l’été !

Chelabôm (neo soul) entraîne son public dans un univers tantôt onirique, tantôt festif. Sur des bases Néo-Soul, ils mélangent rythmes hip-hop, sonorités afro-Latino et textures électros… à la recherche du Groove avec un grand G !

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/event/chelabom

